Ayuso cree que hay que ser "prudentes" en el accidente de Adamuz y pide centrarse en "ayudar a las víctimas"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que hay que ser "prudentes" en las declaraciones sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos a 39 fallecidos y 43 personas hospitalizadas, y ha pedido centrarse ahora en "ayudar a las víctimas".

"Lo que queremos hacer ahora es no cancelar toda la agenda, pero intentar ser prudentes en nuestras manifestaciones", ha señalado la dirigente autonómica en su intervención en los VI Premios Travellers Awards, donde ha ensalzado la "solidaridad" del pueblo español en un día "especialmente duro y triste" en el que los ciudadanos se han "arrimado a las víctimas y familiares".

Así, ha indicado que las administraciones están intentando "poner de su parte para mitigar este dolor" y para "ser de ayuda en estos momentos" pese a que no saben "cuánto tiempo va a durar este dolor.

"Porque según pasan las horas, las cifras de muertos en este trágico accidente de tren son dolorosísimas, impensables. Afortunadamente no estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones", ha expresado la presidenta.