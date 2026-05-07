Ayuso cree que México está "a dos pasos" de ir por el camino de Venezuela y cuestiona el "recibimiento" de Sheinbaum

VÍDEO: Ayuso critica a Sheinbaum por intentar "utilizar" su presencia en México para "dividir y enfrentar" - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela por "el control de instituciones de la justicia" y por sus problemas con la seguridad y el narcotráfico y ha cuestionado el recibimiento que le ha dado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"La verdad es que lleva unos días que lo está pasando fatal y yo no sé, cuando viene a España pues a nadie se nos ocurre darle ese recibimiento", ha afirmado la dirigente regional sobre la presidenta de México en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Sheinbaum cargó esta misma semana contra la alianza "de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana". "¿Cómo creen que les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés... en México? Pues están medio trasnochados", señaló.

La presidenta madrileña ha aludido a los problemas de seguridad que hay en México, con miles de desaparecidos, y ha asegurado que es un país que está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela". "Yo no logro entender a veces cómo, a pesar de esto y de la situación que está atravesando este país, ni siquiera podamos hablar de alianzas hacia futuro. Y cuando hablas de esto, las autoridades aquí, especialmente el Gobierno, lo lleva francamente mal porque necesita buscar justificación a toda esta situación", ha censurado.

Así, ha cuestionado que el Gobierno mexicano busca decir que "la culpa es de España y del pasado, reinventando la historia" pero considera que aunque quieran culpar a España "la situación es la que es".

Por ello, Díaz Ayuso ha apelado a mirar hace adelante y buscar "lo que les une", además de aludir a la relación "excepcional" que une a España y México tras más de cinco siglos de "hermanamiento y de historia compartida": "Es algo que les duele profundamente y no logro entender por qué", ha apostillado, al señalar la relación que une a ambas naciones pese a que algunos les entre "urticaria".

"Prácticamente toda la inversión que llega a España de México lo hace en Madrid, lo hacen empresas, estudiantes, turismo especialmente también, y por tanto tenemos mucho que ver, tanto con empresas, con inversiones, con actividades culturales, y también hay relaciones institucionales que mucha falta hacen, porque hay pocos políticos aquí que estén ahora mismo recibiendo apoyo por parte del Gobierno nacional", ha aseverado.