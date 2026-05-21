Ayuso cree que MM es "parte" de la "corrupción del Gobierno" y que Junts, Esquerra, PNV, Bildu están "todos colocados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes, 19 de mayo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves a Más Madrid que no van a "romper en la vida con la corrupción del Gobierno" central porque "son parte de la misma" y ha señalado a continuación al resto de socios del Ejecutivo central.

"Junts, Esquerra, PNV, Bildu, están todos colocados. En RTVE, en AENA, en Renfe, en Indra, en ICO, en el Banco de España... Se han repartido todos los sillones. Porque esto no es una coalición que defiende valores", ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ha sido en la sesión de control que ha estado fuertemente marcada por la imputación este martes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Díaz Ayuso ha proseguido cargando contra la política de acuerdos del Ejecutivo central, que nació con el "pacto corrupto de Bildu". "¿Esa es la forma de acabar con ETA? ¿Pactar con Bildu y darles escaños y dinero?", ha cuestionado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que si Más Madrid "rompiera" el pacto con el PSOE a raíz de las investigaciones por corrupción sería "acabar" con ellos mismos.