Ayuso cree que "lo normal" es pedir responsabilidades en Adamuz y critica a un Gobierno al que "le comen los problemas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que "lo normal" es pedir responsabilidades y saber qué ha ocurrido en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), tras más de 40 víctimas mortales, y ha cargado contra un Gobierno de la nación al que "le van comiendo los problemas".

En declaraciones a los periodistas desde Ifema, donde se ha celebrado el Día de Madrid de Fitur, la dirigente regional ha vuelto a trasladar su apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos y a los diferentes afectados tras este "trágico suceso", que es "el mayor accidente ferroviario en la alta velocidad", y ha insistido en que es necesario que haya "transparencia".

"Es lo coherente y es lo que sucedería siempre, no sé por qué se impone esta ley de no decir nada y si lo hablas eres criticado", ha censurado Díaz Ayuso, quien ha señalado que será la justicia la que tenga que "sentenciar" lo que ha pasado tras la investigación.

Además, cree que es necesario también investigar la situación en la que se encuentra la red ferroviaria en España con unos pasajeros que "tienen miedo a utilizar" ahora los trenes que vertebran el país. Ante ello, se ha preguntado "qué imagen se da" ante el mundo con este accidente y un Ministerio de Transportes con "años de escándalos y corrupción", en concreto, con personas que "pasaban de estar en discotecas a asesorar a los dirigentes del Ministerio".

Ayuso ha cargado contra un Gobierno al que "le van comiendo los problemas". Ahora, a su juicio, toca escuchar a las familias y no "acusar de asesinos, incendiar las calles y retorcer el dolor de las víctimas", como asegura que ha hecho la izquierda en otras ocasiones.