Ayuso cree que Sánchez ha abdicado de ser presidente de los madrileños y le acusa de trasladar "miedo" a la población

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abdicado de ser "presidente de los madrileños" y ha acusado a su Ejecutivo de trasladar "miedo" a la población.

Para la 'popular', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abdicado de ser gestor "en Madrid" y de ser "presidente de los madrileños". "Ha decidido que esto no le conviene, que no es su territorio, como si esto fuera por regiones. Lejos de ayudarnos lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no la controla. No controla la economía, no controla el aeropuerto, no controla la epidemia", ha señalado.

Así lo ha expuesto durante un acto del PP en Boadilla del Monte, donde ha hecho balance de legislatura y donde ha defendido que vacunarse con AstraZeneca "es seguro también para los menores de 60" años aunque desde el Gobierno central se traslade "miedo a los ciudadanos". En este sentido, ha censurado que desde el Ejecutivo de Sánchez traslade "inseguridad" cambiando la estrategia de vacunación.

Además, ha incidido en que los "bandazos y cambios de criterio" llevan también a la situación anecdótica de que ahora no quieran cerrar perimetralmente la región el puente de mayo, que coincide con las elecciones, pero sí trasladen el "miedo" que no expusieron durante la campaña catalana.

"Esto es porque no quieren estas elecciones. Intentaron utilizar todas las argucias, mociones de censura y hacer todo lo imposible porque no fuéramos a las urnas. Ahora lo están haciendo con la participación porque saben que no les conviene", ha lanzado.



559556.1.260.149.20210411125152