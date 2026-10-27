Ayuso cree que "el sanchismo está destruido" y solo quiere "intentar comprar elecciones" para no perder el poder

La presidenta d el Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que "el sanchismo está destruido" y solo quiere "intentar comprar unas elecciones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pierda el poder en las elecciones del 29 de noviembre, "fiel a su estilo" que no acepta "las reglas" y es "profundamente antidemocrático".

Así lo ha expresado en el acto de presentación de la candidatura por Madrid para las elecciones del 29N del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, donde ha asegurado que en los próximos comicios van a poner fin a "una etapa tan triste y decadente" con Sánchez al frente, que ha dejado "un panorama desolador" con sus planes de "romper el modelo territorial y de convivencia de la Transición".

"Debemos ser generosos con una forma de ver el mundo que se defiende desde la mirada liberal de la vida. Pero solo desde las ganas, desde la ilusión y estando en plena forma se puede alcanzar el poder. No se hereda, se conquista y se hace con ganas", ha expresado.

Además, ha cargado contra una izquierda en la que cada vez hay "un nuevo multipropietario y rentista" y espera que lo próximo por descubrir en "algún socialista con pisos en Tel Aviv" porque la vivienda al PSOE "le importa una Mínguez", en alusión a la portavoz Montse Mínguez que dimitió por la polémica de los pisos de sus pareja, ya que ha apuntado que el PSOE gobierna "por intereses y no principios".