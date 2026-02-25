Ayuso cree que Yolanda Díaz "acabará en el PSOE" y le pide que "se dé prisa y lo termine de hundir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy con carácter extraordinario en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría. - COMUNIDAD DE MADRID

RASCAFRÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado este miércoles que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "acabará en el PSOE" y le ha pedido que "se dé prisa y lo termine de hundir".

Así lo ha expresado tras la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles con carácter extraordinario en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría.

Lo ha señalado después de que Yolanda Díaz haya decidido no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, según ha comunicado mediante una carta donde apunta que es "un paso muy meditado".

Considera que su forma de operar consiste en llegar a un partido, ponerse al frente y luego "lo vacía, lo destroza y salta a otro". "Yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor", ha expresado.