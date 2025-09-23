Ayuso critica que el hermano de Sánchez tenga "todo el apoyo de los poderes del Estado" en su investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación del balance de la Unidad de Hospitalización Pediátrica a Domicilio del Hospital público Infantil Universitario Niño Jesús, en el Hospital, a 23 de septiembre de - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga "todo el apoyo de los poderes del Estado" en su investigación.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde el Hospital Niño Jesús, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras desestimar los recursos que habían presentado.

Considera la presidenta que el hermano de Sánchez tiene "todo el apoyo de Hacienda, los poderes del Estado y todos los estamentos". "¡Qué suerte tienen algunos!", ha afirmado la presidenta, quien ha reprochado que cuente con "el apoyo mediático de 22 ministros y de medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente".

"Solo espero que se conozca hasta dónde llegan las responsabilidades. Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría", ha asegurado Díaz Ayuso.