Ayuso critica que izquierda dé "lecciones de lista de espera" e insiste en que era el denunciante el que "manipulaba"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la izquierda dé "lecciones de lista de espera", tras el caso del Hospital Ramón y Cajal, y ha insistido en que fue el propio denunciante el que "manipulaba las citas".

Así lo ha expresado desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha cargado contra el "bulo de la semana" del Ramón y Cajal, del que es responsable un cirujano que "entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe" y tener "expedientes disciplinarios abiertos".

"Y ahora resulta que es el que tiene que ir a la televisión del régimen sanchista, pagada con todos los españoles, a darnos lecciones de listas de espera a esta Comunidad. Desde que están ustedes gobernando tenemos huelgas sanitarias en todo el país y todavía tienen la cara de decirnos algo", ha reprochado la presidenta madrileña.

Ha respondido así a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que ha aludido al "maquillaje de listas de espera, alterando la gravedad de 57 pacientes", uno de ellos, "una niña que tenía en riesgo la pérdida de una de sus piernas". "¿Cabe mayor inhumanidad? Son capaces de todo con tal de sostener las mentiras que ustedes dicen", ha reprochado.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que la Comunidad se dedica a realizar "ingeniería contable para maquillar" las listas de espera, algo que es "muy grave" para que "le salgan los números". "Es criminal", ha expresado.

"No es un caso aislado, es que es un patrón. Ustedes tienen a más de 360.000 personas pendientes de que les agenden una cita para que usted le den bien los números. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública, los frutos los recoja el Grupo Quirón", ha denunciado.

INICIO DE CURSO ACADÉMICO EN UNIVERSIDADES

Por otro lado, Espinar ha asegurado que la presidenta no puede ya "ni pisar la calle" y, por eso, asegura que "dio plantón" a los rectores de las universidades públicas para "no escuchar a los alumnos", en el acto que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid. "La gente en Madrid ya no entiende que se puedan gastar millones en un aticazo y no se invierta en la universidad", ha afirmado.

Lo ha señalado al aludir a la protesta este miércoles de alumnos y profesores de la UAM para reclamar "un aumento de la financiación" de la universidad pública y donde criticaron "el deterioro de las instalaciones" coincidiendo con el acto de apertura del curso académico 2026/2027.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha criticado que hable de protestas estudiantiles cuando en las puertas de la Universidad Autónoma de Madrid había "señores con canas y barrigota".

"Esos señores con canas y barrigota que llamaban ayer a intentar ir contra un acto de apertura del año escolar en las universidades y todavía nos dicen que eran los alumnos, pero qué cara tienen de verdad", ha respondido.