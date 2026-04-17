Ayuso critica la vinculación de Armengol con otra "trama" del Gobierno por la compra "fraudulenta" de material sanitario

1078916.1.260.149.20260417124126 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa junto con el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, en un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas - Marius Burgelman/Belga/Europa Press

BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes la vinculación de la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, con otra "trama de corrupción" del Gobierno de la nación, en su "ataque constante" a la separación de poderes, por la compra "fraudulenta" de material sanitario en pandemia.

Así lo ha señalado en un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya acreditado en un informe que Armengol acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

La presidenta madrileña ha puesto el foco en que hoy es portada nacional que la tercera autoridad de país esté "vinculada a una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno", esta por la compra de material sanitario durante la pandemia.

"Estamos hablando de casi 4 millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso. A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", ha aseverado.