Ayuso critica a Vox por estar "con la ultraizquierda" en el "no nos representan" buscando "enfrentar sociedades"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra Vox por estar "con la ultraizquierda" en el "no nos representan" buscando "enfrentar sociedades".

"Su discurso es el de 'Juventud sin futuro', 'Háganos caso, nosotros somos el pueblo', 'No nos representan'", ha lanzado la mandataria autonómica a la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control del Pleno.

La pregunta registrada por Moñino era sobre los jóvenes, pero ha dedicado gran parte de su intervención, como cada jueves, en la migración afirmando que Madrid está "colapsado", que el "efecto llamada" de la presidenta está "dando grandísimos resultados" y ha cargado contra las "ideas cosmopaletas".

Ante ello, Ayuso ha reivindicado a los hispanos como "hermanos". "Compartimos un idioma, compartimos una forma de ver la vida, una misma causa, el español. Si para ustedes son otra cosa, es su problema", ha planteado.

A renglón seguido ha enumerado medidas puestas en marcha por su Ejecutivo para los jóvenes, señalando oportunidades de empleo, rebajas fiscales para la matrícula de los que estudian y trabajan, formación en talento digital o ayudas y tarifas especiales para aquellos que emprenden.

"Con la formación profesional más potente, la dual. Con datos históricos de contratación. Con una educación libre de calidad pensada en las últimas etapas. Para madres y padres jóvenes, ayudas directas de 500 euros para las madres menores de 30 años. Programas por educación, especialmente para los jóvenes con discapacidad, con gran éxito de participación. Y especialmente para aquellos que se quedan fuera de los márgenes, que tienen más dificultades", ha continuado.

Entiende Ayuso que todas estas medidas hacen que Madrid sea "la mejor región para vivir, para ser joven, en un Madrid internacional que atrae talento, del que se habla por todos los rincones".