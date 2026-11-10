Ayuso cuestiona que Sánchez no vaya al funeral por Urda y defiende que quien decide las reglas "son las víctimas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Chile, José Antonio Kast - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya al funeral por las víctimas de accidente ferroviario en Urda y ha defendido que quien decide las reglas son "las propias víctimas".

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que el presidente haya argumentando su ausencia del funeral diciendo que no participa en ceremonias religiosas, al que sí asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia y el vicepresidente Carlos Cuerpo.

"Dice que él no va a las misas funerales y en España a nuestros muertos se les llora en misas funerales, por solemnes, además de que se tenga o no se tenga fe. Es que tú no eres quién decide las reglas de un funeral, son sus víctimas y tú por respeto lo que tienes que estar es con ellas y nada más que eso. Además, cuando, por ejemplo, vino el Papa bien que fue la Sagrada Familia, a aquella preciosidad, bien que fue a aquel escenario con la mujer de la mano y todos de gala", ha valorado.

Además, se ha referido a la presencia del ex presidente valenciano Carlos Mazón en la misa por las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana, y a quien los familiares "insultaron, llamándole asesino y él aguantó el tipo y estuvo ahí sentado".

Preguntada por si se subiría a un tren de alta velocidad, la presidenta madrileña ha respondido que "no" y ha explicado que lo haría si tuviera "todas las garantías", además de afirmar que para ella "siempre fue un orgullo el AVE".

"Me encantaría volver a esto, me encantaría volver al orgullo de la alta velocidad, que ha sido a los ojos del mundo como nuestra ingeniería y como nuestra industria", ha aseverado, si bien ha asegurado que si tuviera que viajar a Barcelona lo haría "en avión".