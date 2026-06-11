Ayuso defiende actuaciones contra el calor en 72% de centros educativos y critica que izquierda solo quiera "retorcer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves las actuaciones que ha realizado el Gobierno regional en el 72% de los centros educativos públicos y ha criticado que la izquierda utilice cualquier debate para "retorcer dolores".

"Desde el 2019 hemos actuado en el 72% de los centros públicos que dependen de nosotros. Nos quedan por hacerlo en 111 en un plan que tenemos en 2026-2027, pero intentamos que se puedan climatizar hospitales, transporte, instalaciones culturales y colegios", ha señalado la presidenta madrileña en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Así, ha explicado que se rehabilitan fachadas y cubiertas, se instalan suelos radiantes y se intenta enfriar instalaciones con vapor de agua, además de hacer "todo lo posible" dentro de sus competencias. Sin embargo, ha apuntado esto también tiene mucho que ver con "las actuaciones que no se realizan" desde los ayuntamientos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha asegurado que si Quirón vendiese aires acondicionados "estarían climatizados hasta los baños" de los centros educativos y le ha recordado que las olas de calor cada vez "llegan antes y duran más".

Además, ha recordado que por este calor aumentan las urgencias y también que la Comunidad de Madrid fue "la comunidad con más muertes asociadas al calor de toda España" con 415, más del doble que en 2024.

"Usted podría hacer algo, poco o mucho, pero algo, porque es su competencia, pero como no ve la forma de hacer negocio, no hace nada. Quizá el año que viene su pareja diversifique sus talentos y se dedique a la climatización, entonces sí, aires acondicionados pa'lante en todos los centros", le ha reprochado.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha lamentado que los niños tengan que ir a clase "con un ventilador portátil a clase para no desmayarse en las clases con 35 grados".

"A ellos no hay milagro que los salve. 35 grados en las aulas y lo único que se le ocurre decir es que cuando hace calor, hace calor", ha criticado la portavoz, quien ha pedido a Ayuso que salga a hablar con las familias concentradas en la puerta para pedir medidas contra el calor en las aulas y que deje de "reírse" de ellas.