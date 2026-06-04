Ayuso defiende respetar las tradiciones con fe o sin ella frente al comunismo que se mete "hasta en las cabezas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido respetar las tradiciones con fe o sin ella frente a un comunismo que se mete "hasta en las cabezas".

Ha sido en una intervención del Pleno de la Asamblea en la que ha reivindicado su gestión basada en la defensa de la "libertad religiosa" en una región con mayoría católica que espera "con muchísima ilusión" al Papa León XIV.

Ha sacado pecho de un trabajo basado en "respetar la verdad, las tradiciones" porque "se tenga o no se tenga fe, España es "herencia cultural, Occidente, libertad, igualdad, Estado de Derecho" y "cada vida importa".

Ayuso ha defendido que tener o no fe es "algo personal", un concepto que "el comunismo nunca entenderá porque se mete hasta en las cabezas, en las almas". "Sólo falta que se metan en nuestras camas, en nuestras vidas, como saben hacer ustedes", ha espetado a las bancadas de la izquierda.

"Cada vez que viene la Navidad, celebramos y nuestros mensajes son siempre a favor de la vida de esta Comunidad abierta y mestiza también porque en Iglesia católica, católica significa universal, como lo es la Comunidad de Madrid. Eso es lo que hemos hecho a través de nuestras expresiones en la Navidad, en los colegios, en la Semana Santa, por tanto, lo único que hacemos es a Madrid dejar ser Madrid", ha sacado pecho la mandataria autonómica.

Ayuso ha afirmado que Madrid espera "con muchísima ilusión" a Su Santidad del sábado al martes, fechas en las que 2.200 periodistas llegarán a la Real Casa de Correos como centro internacional de prensa para retransmitir lo que ocurra.

Ha recordado también cómo el Movistar Arena también se va a convertir en lugar de acogida de la sociedad civil con el Papa y una cena con voluntarios. También ha puesto el acento en que colegios, institutos, polideportivos van a acoger a personas que van a visitar durante estos días, al tiempo que desde el Ejecutivo regional se han puesto facilidades para el pago del transporte, se ha retrasado el cierre del Metro o se ha impulsado la movilidad.

Ha destacado que también se reforzarán las emergencias, los servicios sanitarios y se ha desplegado una programación cultural gratuita para los jóvenes con descuentos para que conozcan "toda la oferta de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, ha agradecido a los hosteleros madrileños su "gran ayuda" con esta "gran infraestructura" y ha destacado además el esfuerzo de la Consejería de Cultura para que quienes visiten Madrid conozcan también sus pueblos.