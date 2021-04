Ayuso desconoce si los sobres con balas son ciertos pero cree que desaparecerán cuando no se hable de ellos

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado que desconoce si lo sobres con balas que se han mandado a responsables políticos, entre ellos a ella misma, son "ciertos" pero ha remarcado que cree que estas amenazas desaparecerán cuando no se hable de ello.

"Los sobres no sé si es cierto o no, lo que sí sé es que no voy a hablar de ellos. En el momento en el que dejemos de hacerlo desaparecerán", ha señalado preguntada por ellos en un almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

Ayuso ha incidido en que prefiere trasladar "completa serenidad" y no darle "más eco a todo esto" porque se está creando un "efecto contagio" que no beneficia a nadie y no representa a la sociedad española. "Creo que se tiene que trasladar a las instituciones pertinentes y dejarlo ahí. Todos vivimos amenazados", ha dicho.

Así, ha recordado ayer puso dos ejemplos sobre la cuestión: el caso del expresidente Mariano Rajoy, "que fue golpeado en mitad de la calle y que con serenidad trató este asunto y lo dejó ahí" y el del el expresidente José María Aznar, "que sufrió cuatro intentos de atentados y al salir por su propio pie del de Madrid lo primero que dijo fue serenidad".