Ayuso destaca que Madrid representa el 30% de inversión nacional en I+D y espera concentrar más centros de investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). La reunión del Consejo de G - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que la región representa casi el 30% de inversión nacional en investigación y desarrollo (I+D) y que espera concentrar un mayor número de centros y empresas de base tecnológica.

Lo ha manifestado este martes en la entrega de los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha señalado que espera que los expertos y científicos "vuelvan a su casa, a España" y que estas carreras sean "posibles".

"Que aquí encuentren las condiciones necesarias para alcanzar su máximo potencial profesional personal, porque esto además lo hacen al servicio de todos. Queremos que sea Madrid no solo por concentrar grandes universidades, sino también el mayor número de centros de investigación y empresas de base tecnológica", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, que está a punto de aprobarse, "ayudará a consolidar las estructuras científicas, el impulso de proyectos de alto impacto y explorar nuevos campos, como la energía nuclear".

Los premios de investigación de la región se entregan en dos categorías. La de carrera científica distingue los logros, la formación en el ámbito del conocimiento y la repercusión nacional e internacional durante toda una trayectoria científica. Por su parte, la de menores de 40 años destaca la calidad y excelencia de la labor realizada hasta esa edad.

"Los méritos y la trayectoria de nuestros premiados demuestran que la investigación en la Comunidad de Madrid es de gran calidad y de importante influencia nacional e internacional. Hacen de este mundo un lugar mejor para vivir, de más oportunidades para hombres y mujeres en igualdad, que prolongan la vida y que arrojan luz sobre nuestra historia", ha destacado.

MÁS RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN MADRILEÑA

El catedrático de Ciencia de Materiales de la UPM y director del grupo de investigación en materiales estructurales avanzados y nanomateriales en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), Francisco Javier Llorca, galardonado con el Miguel Catalán, ha sido el encargado de agradecer los reconocimientos de la Comunidad de Madrid en nombre de los premiados. Especialmente, ha destacado el apoyo de familias, compañeros e instituciones ya que "sin su ayuda, nunca hubieran podido superar las dificultades que atañen a la ciencia de excelencia".

A su vez, Llorca ha reclamado poner recursos "adecuados", teniendo en cuenta que el dinero dedicado a la ciencia "no es un gasto, sino una inversión". Ha añadido que otras regiones "invierten mucho más que la Comunidad de Madrid, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero".

"En estos momentos se está tramitando la Ley de Ciencia y pienso que es un buen momento para que el liderazgo de Madrid como un hub universitario internacional ses acompañado de su liderazgo como un hub científico, que atraiga talento e inversiones en las tecnologías que están configurando la sociedad del siglo XXI", ha apuntado.

El director del grupo de investigación en materiales estructurales avanzados y nanomateriales en el IMDEA también ha destacado que es importante ls flexibilidad para "incorporar y retribuir a investigadores de prestigio, tener planes de financiación y establecer medidas eficaces que eviten la excesiva burocratización".

"Pienso que la nueva ciencia es una estupenda oportunidad y puede ser el impulso necesario para convertir a Madrid en una región conocida por su deliderazgo tecnológico. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y si quieres llegar rápido y lejos, ve acompañado de los mejores. Madrid puede ser el lugar en el que lo consigamos", ha concluido.

LOS PREMIADOS

En la primera modalidad, el Margarita Salas ha sido para Santiago Rodríguez de Córdoba, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación Ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es fundador del laboratorio de Diagnóstico Genético-Molecular del Complemento (D-COM), clave para proporcionar diagnóstico genético y funcional de enfermedades.

Del mismo modo, el premio Julián Marías se ha concedido a Jesús Gonzalo Muñoz, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III (UC3M) y doctor en esta área por la Universidad de California. Sus investigaciones se centran en dos ejes transformadores de la ciencia económica contemporánea: la Econometría y la Economía del Cambio Climático, con implicaciones directas en el diseño de políticas públicas.

Y el galardón Miguel Catalán, a Francisco Javier Llorca, quien estaca por ser pionero en la aplicación sistemática de herramientas computacionales y estrategias de simulación multiescala para el diseño y procesamiento de materiales estructurales.

En la categoría de menores de 40 años, el Margarita Salas ex aequo ha sido para Miguel Ángel Mompeán, doctor en Biofísica por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que lidera el grupo de investigación especializado en Resonancia Magnética nuclear de biosólidos; y a Dolores Serrano, licenciada y doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), especializada en el diseño de sistemas personalizados de administración de fármacos mediante biotecnología.

También se ha otorgado ex aequo el Julián Marías a la licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, Mónica García, cuyos trabajos se centran en la historia de género y de las mujeres, la sexualidad y las emociones en la España del siglo XX; y al licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Minho (Portugal), Jorge Miguel Alves, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campo de la democracia participativa.

Por último, el Miguel Catalán ha sido para Daniel García, doctor en Ingeniería Mecánica y Organización Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo trabajo está dedicado a la conceptualización de estructuras inteligentes y su empleo en la investigación biomédica.