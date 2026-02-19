Ayuso dice que Mónica García se "zampa una a una" sus pancartas de cuando "se ponía a bailar delante del 12 de Octubre"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un desayuno informativo de Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la ministra de Sanidad "se zampa una a una" las pancartas que le rodeaban "arriba y abajo" mientras "se ponía a bailar delante del 12 de Octubre".

Lo ha afirmado Ayuso en una pregunta en la sesión de control del Pleno formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot quien ha cuestionado la política de publicidad institucional en medios de comunicación de la Comunidad de Madrid.

Ante ello, la mandataria autonómica ha citado entre las campañas del Gobierno regional las de "promoción turística, riesgos laborales, uso adecuado del agua, cómo solicitar trámites, riesgos de enfermedades de transmisión sexual, vacunas o becas".

"¿Pero cuáles son las suyas? ¿La de Mónica García dando saltitos en el tejado de la Asamblea con el paraguas?", ha ironizado. En esta lista de campañas promovidas por la izquierda ha destacado la de "promoción de "masturbación en mayores de 60 años", para "organizar las tareas del hogar porque la gente es idiota y no sabe cómo llevar su casa", la que llevaba como eslógan 'Que el miedo cambie de bando' o las "sexoafectivas para menores de 6 años".

"Qué tal la de 'Por huevos' (del Ministerio de Igualdad? ¿Cuánto le costó? ¿Le llegó a Salazar la campaña a tiempo? ¿Y a Kodo, Tito Berni y sus compañeros de Gobierno?", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A Más Madrid le ha instado a subir a un concierto de Bad Bunny en Madrid y, ya que quieren darle la Medalla de la Comunidad, para "perrear un poquillo" cuando diga 'Y yo ya le di a las dos, la amiga repitió, ponte en cuatro, quisiera mudarme con todas pa' una mansión".

"¡Qué feminismo les está quedando! ¡Qué política de altura, señores! ¡Qué buen gusto! ¡Qué bien les va! ¡Sigan por ahí!", ha rematado.