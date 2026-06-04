Ayuso dice que Sánchez y Vox "se necesitan cada día" y afea a este último de hablar con "tinte racista" sobre migración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), acompañada del concejal del PP en el Ayuntamiento y presidente de la Junta Municipal de Carabanchel, Carlos Izquierdo Torres (i), durante la reunión del Consejo de Gobierno, en la Finca Vista - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, y Vox "se necesitan cada día" y ha afeado al partido hablar con "tinte racista" sobre las personas migrantes.

Así lo ha manifestado este jueves en la sesión plenaria de la Asamblea, donde ha insistido en que ella "no tiene competencias en materia de inmigración, ni en extranjería, ni en fronteras, ni en seguridad", mientras que el presidente, Pedro Sánchez, "pretende regularizar sin control y sin importarle que alguien venga con algún antecedente o que no quieran integrarse".

"Madrid es otra cosa y, desde luego, estos problemas migratorios están especialmente en el origen o en la falta de la ley y el orden, y en manos de un Gobierno que no cuida sus fronteras, ni tampoco a los españoles, y que está buscando reventar la guerra y que necesita profundamente a Vox. Se necesitan Pedro Sánchez y Vox cada día y lo demuestran siempre", ha lanzado.

Previamente, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha criticado a la dirigente madrileña por "intentar convencer" a los madrileños que "meter a otro millón de inmigrantes" en la región es "una bendición".

"Reconozco que el reto es enorme porque convencer a los miles que a diario pasan por el coladero de Barajas que vienen a vivir de las ayudas sociales, a colapsar nuestra sanidad, a vivir hacinados en pisos patera, eso lo hace hasta Sánchez. Pero lo complicado es convencer al joven español que no puede emanciparse en Madrid y que va a ver que llega un millón de habitantes más", ha señalado.

Ayuso ha contestado que Madrid es una región donde "cada vez nacen más niños y donde vienen más ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo" y ha afeado a Vox "mentir de una manera enfermiza" con los datos de vivienda.

"A la hora de crecer en viviendas, que, por cierto, estamos poniendo en esta legislatura 70.000 con algún tipo de protección, 70.000 de las cuales 14.000 son de un Plan Vive. Gracias a esas viviendas vamos a poder hacer nuevos desarrollos urbanísticos por toda la región", ha destacado.

La presidenta ha añadido que se podrán construir las viviendas "gracias a los inmigrantes" porque representan el 25% de las personas que se dedican al sector de la construcción, junto al 75% que son nacionales. "Todos juntos trabajan en una región plural, que lo único que se está haciendo aquí es integrar cuando se viene a trabajar y ser uno más", ha añadido.

En este sentido, la dirigente madrileña ha subrayado que "no están de acuerdo con la estafa electoral que están haciendo los señores de la izquierda para borrar del censo aquellos que no les interesan a los inmigrantes".

"UNA REGIÓN COLAPSADA"

Considera Pérez Moñino que los ciudadanos "viven cada día las consecuencias de una brutal presión demográfica" en una región que "no se ha adaptado ni se va a adaptar a este ritmo de crecimiento". Ha insistido en que Madrid "tiene límites y la paciencia de los madrileños también los tiene".

"Le diría que vuelva usted a conectar con la realidad, que deje de convertir Madrid en su experimento demográfico personal y que se centre mejor en asegurar el bienestar de los españoles que ya viven aquí. Pero usted ha elegido su propio reto, que es convencer a los madrileños, de aquí a 2027, que una región ya colapsada, hacinada y masificada necesita más colapso, más hacinamiento y más masificación", ha censurado.