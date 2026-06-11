Ayuso dice ante Vox que sin inmigración habría despoblación y defiende que busca que Madrid "no pierda el equilibrio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado ante Vox que sin inmigración habría un "problema de despoblación" y ha defendido su labor para que la región "no pierda el equilibrio".

"Si no fuera por esa inmigración tendríamos un verdadero problema de despoblación. Si se hubiera molestado en estudiar el fenómeno de la despoblación, vería la tragedia que supone para una región como la nuestra, pero eso les da igual", ha lanzado la mandataria madrileña en la sesión de control de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz parlamentaria de Vox, Isabel Pérez Moñino, centrada en el impacto del aumento demográfico en la región.

Así, la presidenta autonómica ha afirmado que desde 1950 la región crece un millón de personas por década y ha criticado la postura de Vox, a quien ha acusado de no proponer soluciones sino únicamente "eximir de responsabilidades al Gobierno" central porque están "alineados en la misma misión".

En cambio, ha afirmado que desde la Comunidad, a pesar de no tener competencias en inmigración, lo que buscan es que "Madrid no pierda el equilibro" además de denunciar "cuando se produce esa estrategia de inmigración masiva" de la que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "provocar o pobreza o desequilibrio o tensión social" o buscar a Vox "en las urnas".

"Las personas libremente van donde hay oportunidades y donde hay empleo, pero mientras tanto ustedes mienten continuamente, porque allá donde hay una línea de ayudas que son limitadas, siempre hay un criterio por personas que llevan más tiempo arraigadas", ha defendido ante las críticas de Moñino, a quien ha acusado de mentir.

Por último, ha preguntado si en las autonomías en las que ya gobiernan en coalición con el PP han "empezado ya a expulsar a los inmigrantes" y ha preguntado si se va a empezar ya a ver en estas CCAA que "todo lo que dicen es mentira".

En cambio Moñino ha afirmado que el 90% de las ayudas a la maternidad en la región "acaban en manos de madres extranjeras", el 90% de las ayudas al alquiler también en este sector poblacional, como también el 60% de las ayudas al transporte público.

"Pues hombre, para no tener usted competencia sobre inmigración, menudo chollo tiene usted con la inmigración en Madrid. No queremos ni imaginar cómo sería Madrid o España si usted tuviera competencias", ha lanzado.

Ha advertido, hablando en nombre de los madrileños que puede "insultar, ridiculizar o despreciar sus preocupaciones, pero todo tiene un límite". "Madrid tiene límites, las preocupaciones de los madrileños también. ¿Y sabe también lo que tiene límites? Las mayorías absolutas", ha zanjado.