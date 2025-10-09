Ayuso dice a Vox que si su consejera "no atendiera a un menor" estaría "con Cerdán" por "abandono"

(I-D) El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, durante la reunión del - Matias Chiofalo - Europa Press

La Comunidad atendió en 2024 a 2.442 menores y en 2025 supera ya los 1.300

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado a Vox que si su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, "no atendiera a los menores" extranjeros no acompañados estaría "con (Santos) Cerdán" porque está "tipificado como abandono" que implicaría "penas de prisión".

"Iría directamente a hacer compañía al señor Cerdán, porque no atender a un menor está tipificado como abandono y la Fiscalía nos imputaría con penas de prisión. No lo vamos a hacer, gracias", ha respondido Ayuso a la pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, donde le pidió el número de menores extranjeros no acompañados que acoge Madrid.

Díaz Ayuso ha precisado que en 2024 atendieron a 2.442 menores y que en 2025 ya superan los 1.300. "Los trae Pedro Sánchez", ha apostillado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al hilo, ha afirmado que está a favor de una emigración regularizada, "con orden, con ley, defiendo trabajar en origen, contra las mafias, contra la ilegalidad".

En cambio, ha destacado que está en contra de que haya "menores repartidos por la Península Ibérica por irresponsabilidad de este Gobierno". Ha recordado a Vox, además, que no tiene competencias en materia de seguridad, inmigración o fronteras --todas ellas del Gobierno central--.

Por su parte, la portavoz de Vox ha afirmado que el PP en el reparto de menores "entre estar con Vox" o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligieron esto último. Ha afirmado que la Comunidad de Madrid "no sabe" cuántos menores extranjeros no acompañados tiene y "cuántos se hacen pasar por menores", al tiempo que ha insistido en que se hagan pruebas de edad.

"Cuando su gobierno rectifique, porque lo hará, arrastrándose detrás de Vox por miedo, quedará claro quién decía la verdad y quién engañaba al pueblo madrileño y a todos los españoles", ha advertido Moñino.