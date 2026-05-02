Ayuso encara el Dos de Mayo sin sobresaltos, en un acto de nuevo sin el Gobierno y con la oposición agitada

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid encara un nuevo Dos de Mayo, festividad autonómico y día grande en la región, sin sobresaltos a nivel político, en un acto que estará de nuevo marcado por la ausencia del Gobierno de la nación, cuyos representantes no han sido invitados, y con la oposición agitada.

El acto, después de que el año pasado saliera de la Real Casa de Correos a la Puerta del Sol pese a las fuertes lluvias, vuelve al interior de la sede del Gobierno regional, que acogerá la entrega de las Grandes Cruces, y cuyo exterior se reservará para una recreación histórica.

Por segundo año se volverá a celebrar sin presencia gubernamental. La líder del Ejecutivo madrileño defendió que el Gobierno no va a ser invitado al mismo hasta que deje de "boicotear" y le pidió que se fuera a "petardear" a otros gobiernos autonómicos. Sí están invitados, sin embargo, todos los partidos políticos con representación de la Asamblea de Madrid.

Tampoco habrá este año parada militar, algo que también han lamentado desde el Ejecutivo autonómico, ya que consideran que es una medida que afecta especialmente a los madrileños, a la vez que lamentan que el Gobierno "impida" la presencia del Ejército, "que es algo histórico".

La presidenta madrileña llega a este Dos de Mayo sin frentes abiertos a nivel político, queriendo mantenerse al margen de los problemas internos de otras formaciones y con la mente ya en el 2027, año electoral, frente a la "desintegración" de la oposición madrileña.

De hecho, cada vez son más los actos de partido que se organizan para dirigirse a simpatizantes y afiliados en los que mantiene un discurso duro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su "yugo" contra la región. En los últimos meses, sus críticas se han dirigido especialmente a sus aliados internacionales, la corrupción y la regularización de migrantes, sobre lo que insiste en que lo único que buscan es "inflar" los censos, también de cara a los comicios del próximo año, y crear el "caos".

OFRENDA FLORAL, GRANDES CRUCES Y RECREACIÓN HISTÓRICA

Por su parte, el acto institucional por la festividad madrileña se celebrará con cerca de 600 asistentes y con gradas para el público en el exterior, con 500 asientos. La celebración por el Día de la Comunidad de Madrid arrancará con la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo, a las 10 horas, en el Cementerio de la Florida, y se desplazarán a la Puerta del Sol a partir de las 11 horas.

Este año la Comunidad de Madrid concederá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 12 personalidades en reconocimiento a sus trayectorias, entre las que destacan el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, el doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia. A ellos, se sumarán otros como la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual o el pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

Tras la gala, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rendirán homenaje a los Héroes del 2 de Mayo mediante la colocación de una corona de laurel en la placa sobre la fachada de la Real Casa de Correos.

Las celebraciones saldrán a las 12.30 horas a la Puerta del Sol con una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés el 2 de mayo de 1808. Esta escenificación teatral, de 30 minutos de duración, correrá a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y reunirá a cientos de participantes, carruajes y cañones en un espectáculo que contará con dos narradores.

MÁS MADRID LLEGA EN PLENO CHOQUE INTERNO

Más Madrid llega a este Dos de Mayo con el choque interno por las primarias a la vista después de que el pasado sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que quiere ser candidata en 2027. Hace un año el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado deslizaba que también estaría interesado en batirse a Ayuso en las urnas.

El enfrentamiento se hacía explícito el lunes cuando en un programa de televisión se enzarzaban por el censo de las primarias. García defiende que sean los militantes, como marcan los Estatutos, mientras Delgado reclama que voten también simpatizantes.

Tradicionalmente tras el acto en la Real Casa de Correos García y la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, acudían a un mítin en Móstoles en el que también intervenía el líder en la ciudad. Este 2026 tiene la peculiaridad de que Delgado ya no es portavoz en el municipio, tras dejar el cargo en enero de este año. La formación no ha convocado a los medios de comunicación a este encuentro, pero desde el partido trasladan a Europa Press que "Más Madrid estará el Dos de Mayo en Móstoles como es habitual".

PSOE, EN LA ROSALEDA DEL PARQUE DEL OESTE

Por su parte, el PSOE de Madrid repetirá este año su fiesta paralela en la Rosaleda del Parque del Oeste. Al acto organizado por la Comunidad de Madrid acudirán miembros del Grupo Parlamentario por "lealtad institucional", pero desde el partido reprochan la "anomalía democrática" de que Ayuso vete a miembros del Gobierno de España.

Especialmente cuando el secretario general es el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien, según los socialistas, encabeza el "partido que lidera la oposición en toda la Comunidad" con, entre otros, sus 30 alcaldes y más de 500 cargos públicos.

"Sabemos que la presidenta no es amiga de que aparezca López en actos en los que esté ella, pero es cortesía", trasladan fuentes socialistas, que se preguntan si ese rechazo será por "inseguridad" o "por miedo" de la presidenta.

Por ello, volverán a la Rosaleda del Parque del Oeste en un "acto abierto a todo el mundo" con el que quieren contrasta el de Ayuso, con el que busca "lucir palmito". El Dos de Mayo es también el aniversario de la fundación del PSOE por Pablo Iglesias Posse en Casa Labra en 1879.

VOX, A LA OFENSIVA CONTRA AYUSO

Vox, por su parte, llega a este Dos de Mayo preelectoral en ofensiva contra la presidenta regional, centrándose especialmente en la migración a través de su planteamiento de "prioridad nacional" pactado para conformar gobiernos de coalición en Aragón y Extremadura.

La portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha advertido reiteradamente a la presidenta autonómica de que también se lo reclamarán a ella tras las elecciones de 2027, dando por hecho que perderá su absoluta y que Vox será imprescindible también en Madrid.

Además, también se mantiene la incógnita de quién será el candidato en el Ayuntamiento de Madrid dentro de un año. Mientras se suceden nombres como los del diputado nacional Carlos Hernández Quero o el portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna, en Cibeles se mantiene el ya expulsado Javier Ortega Smith reteniendo la Portavocía a pesar del intento de la dirección nacional de traspasarla a Arantxa Cabello.