Ayuso ensalza el "compromiso con el servicio público" de Onda Madrid en su 40 aniversario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a los nuevos estudios de Onda Madrid por su 40º aniversario

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este jueves los nuevos estudios de Onda Madrid en su 40º aniversario, donde ha elogiado su "compromiso con la innovación tecnológica y un servicio público de comunicación y vocación informativa adaptados a los nuevos tiempos".

La presidenta madrileña ha subrayado la necesidad de que la información de proximidad "no se pierda", en referencia a esta emisora que, como ha resaltado, "conoce mejor que nadie los rincones de Madrid en sus 179 municipios".

"Sus recursos siempre están destinados a la actualidad de Madrid, suceda lo que suceda, cualquier circunstancia sobrevenida, todo lo que pasa en positivo o con cualquier gran evento", ha añadido la jefa del Ejecutivo autonómico en una entrevista.

Los nuevos estudios permiten la celebración de tertulias con hasta seis participantes y están equipados con tecnología de última generación y, gracias a un sistema de realización automática e inteligente, pueden producir contenidos de forma simultánea para radio y vídeo.