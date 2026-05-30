Ayuso ensalza a las FF.AA, que sirven a España "con honor y lealtad": "Volveremos a celebrar en la Puerta del Sol"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Óscar Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado la labor de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas, que sirven a España "con honor y lealtad", y ha afirmado que volverán a celebrar "juntos en la Puerta de Sol".

Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido este sábado en Vigo el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar en la que participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos.

"Rendimos homenaje a quienes sirven a España con honor y lealtad. A quienes protegen nuestra libertad dentro y fuera de nuestras fronteras. A sus familias, que comparten sacrificio y ausencias. Y a todos los que han vestido el uniforme. Volveremos a celebrar juntos en la Puerta del Sol", ha trasladado la presidenta madrileña a través de sus redes sociales, haciendo alusión a la tradicional parada militar que se canceló en los actos por el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid.