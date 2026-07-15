Ayuso espera que el triunfo de Fujimori en Perú sea "extensible" a naciones latinoamericanas "sumidas en el socialismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la celebración del acto institucional de recuerdo y homenaje al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en los Jardines Miguel Ángel Blanco, a 13 de julio d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que el triunfo de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sea "extensible" a otras naciones latinoamericanas "aún sumidas en el nacionalismo, en el socialismo bolivariano y en el narcotráfico".

Lo ha hecho desde el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid, donde ha subrayado que le produce "una enorme alegría" saber que se van a seguir creando puentes entre "dos naciones hermanas" y que ahora van a ser "aún más sólidos".

"Ojalá este triunfo se haga extensible a todas las naciones de América, a estas naciones hermanas aún sumidas en el nacionalismo, en el socialismo bolivariano, en el narcotráfico, que tanto daño están haciendo a la convivencia, a las instituciones, a la prosperidad, al Estado de Derecho y por tanto a la libertad de sus pueblos", ha subrayado.

Así, la presidenta madrileña ha reivindicado a la Comunidad como una región que "ni tutela ni dirige" sino que "sirve al ciudadano". "La Comunidad de Madrid es una región de alianzas, de apertura, que no pide más que el cumplimiento de la ley y el orden", ha subrayado.

Al hilo, ha reivindicado que en Madrid se manifiestan "contra la arbitrariedad y el abuso", además de contra las políticas "identitarias como el nacionalismo, contra las pretensiones ilegales de los independentistas y contra la aniquilación de la persona a través de ideologías como el comunismo o el fascismo".