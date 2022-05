Ayuso estudiará si hay artículos en el Anteproyecto de Ley de Universidades "de dudosa constitucionalidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) y el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (d), en la imposición de las bandas de graduación, en el acto de clausura del curso a

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) y el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (d), en la imposición de las bandas de graduación, en el acto de clausura del curso a - Marta Fernández Jara - Europa Press

Cree que se cambian las reglas del juego para que impere "la ley de la selva"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudiará si hay artículos en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) "de dudosa constitucionalidad" y planteará que se analice en la próxima Conferencia Sectorial de Universidades, que tendrá lugar el 31 de mayo.

Así lo ha manifestado en su intervención en el acto que la Asociación de Colegios Mayores de la región ha organizado con motivo de la clausura del curso académico 2021-22. En el Gobierno madrileño no descartan recurrir la ley cuando se apruebe, según fuentes del Ejecutivo regional.

Ayuso ha deslizado que cree que empiezan "a cambiarse las reglas del juego para que impere en algunas ocasiones la ley de la selva en los espacios universitarios".

La dirigente madrileña ha censurado que cada vez las oposiciones cuenten "menos" y que "ni el conocimiento ni la preparación" se tengan "en consideración como antaño". Ha criticado, además, que no se cuide "lo público" ni la convivencia de esto con lo privado, y que tampoco se exija que al frente de las administraciones estén "los funcionarios mejor preparados y las personas más sabias".

"Esa cultura del esfuerzo está viéndose muchas veces perjudicada. Ahora se está viendo con un nuevo anteproyecto universitario que da alas al nacionalismo, que da privilegios en algunas comunidades según se hable una lengua u otra, donde muchas veces no se tienen en cuenta la autoridad ni el papel tan importante que tienen nuestros profesores", ha enumerado.

Asimismo, ha puesto el foco en que ahora mismo incluso se pretenda "examinar al propio profesor como si su papel no fuera importante" o "poner al frente de los rectorados a aquellos que no son catedráticos". Para la presidenta, "es volver otra vez a no reconocer la excelencia y al sabio".

En este sentido, ha alertado de "la ruptura que puede causar en la unidad nacional" las diferencias a la hora de dar "unos títulos según regiones". "Yo creo que somos un gran país y tenemos que luchar contra estas prácticas porque todos los españoles tienen derecho constitucional a estudiar en español en todos los rincones de su país", ha apuntado.

Ayuso ha defendido que "la educación tiene que ser pelada y defendida entre todos" para que haya "un verdadero ascensor social" donde cada uno llegue tan lejos como su esfuerzo y preparación les lleve.