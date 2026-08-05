Ayuso exige devolución de menores llegados a Ceuta, ve a España "sola en el mundo" y augura que va "a volver a ocurrir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles la devolución de menores llegados a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana, ve a España "muy sola en el mundo" tras enfrentarse a naciones como Estados Unidos y ha augurado que "esto va a volver a ocurrir".

"Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando, a su suerte, por otros países, a sus niños", ha lanzado la presidenta autonómica a los medios de comunicación tras reunirse con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

Ayuso entiende que "cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos" y ve "increíble dejarles" tirados en otro país. Un asombro al que se suma ver "a tres ministerios fundamentales pegándose".

"El de Defensa con el de Interior y con Exteriores, cada uno como Pancho Villa, sin entenderse, y directamente ya enfrentados. Eso, ¿qué imagen da ante el mundo, ante la seguridad, ante nuestras fronteras?", ha cuestionado la mandataria autonómica, quien ha reprochado también al presidente del Gobierno estar "de vacaciones sin que nadie le moleste" al tiempo que hay una "crisis humana".

Fuentes de la Comunidad de Madrid han recalcado que la presidenta "sigue con las vacaciones suspendidas" mientras que "oposición, ministros y Sánchez están en la playa".

Ayuso ha tachado de "insostenible" la situación en Ceuta, por lo que ha reclamado que se trabaje para que "no quede una sola persona en situación ilegal" en la Ciudad Autónoma, ni "por sus montes". Entiende que "no se puede vivir así" con esa "inseguridad" y ha negado que este escenario sea "propio de la Unión Europea".

"Nos demuestra, sobre todo, que España está muy sola ante el mundo. Nos pusimos muy bravos a enfrentarnos a las primeras naciones occidentales y a dar la espalda a Estados Unidos y a otras muchas. Y ahora cuando vienen los problemas auténticos, que solos estamos", ha proseguido.

Entiende, además, que la gestión que se ha hecho del episodio "demuestra que cuando quieran una nueva invasión podrán hacerlo gratuitamente" y que desde el Ejecutivo central se optará por "buscar culpables en otros sitios" como cree que ha ocurrido con las críticas a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Esto va a volver a ocurrir, y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho la ley y el orden que debería preservar este Gobierno, totalmente responsable como el de Marruecos", ha concluido.