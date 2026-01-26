Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el accidente de tren en Adamuz

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones durante una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia en el barrio madrileño de Valdebebas - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de 40 fallecidos, por su "responsabilidad" en el mismo.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha subrayado que Puente tiene que dimitir porque sus años al frente del Ministerio "solo han servido para proponer ocurrencias y insultar gravemente cada día" y ha asegurado que tras la tragedia se ha comportado de la misma manera.

"Ha seguido en la misma tónica, buscando culpables como hace siempre, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación mientras incurre en continuas contradicciones. Por más ruedas de prensa que dé, si hace esto es, evidente de que no sirve de mucho", ha valorado.

Si bien Díaz Ayuso ha señalado que quien debería empezar por dimitir es Sánchez que "nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad" y ha destacado que la red ferrorivaria "se ha ido deteriorando año a año" hasta llegar a una situación que es "catastrófica" de la que "muchos venían alertando".

"Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades, aunque me temo que en esta ocasión sólo le queda decir la verdad, así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar", ha afirmado, a la vez que ha subrayado que Sánchez "hace mucho que solo habla para un muro que él mismo levantó" y donde están "los que considera suyos y que son capaces de tragar" con "corrupción, negligencia, mentiras o incompetencia".