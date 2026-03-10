Ayuso exige al Gobierno central una bajada del IVA de la luz, el gas y los combustibles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en Nueva York, en su visita a Apollo Global Management - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este martes al Gobierno central una bajada "de manera urgente" del IVA de la luz, el gas y los combustibles, en un contexto global marcado por el incremento de los precios debido a la escala bélica entre Estados Unidos e Irán.

Lo ha señalado en un encuentro con representantes de empresas, fondos y startups en su viaje institucional a Estados Unidos, donde ha subrayado que esto está afectando a todas las familias mientras el Gobierno de la nación "está en unos máximos históricos de recaudación".

"Tenemos claro que sin medidas liberales abiertas, que son las que están funcionando en cualquier lugar del mundo, una nación o una región pueden llegar rápidamente a convertirse en un lugar empobrecido, envejecido y poco atractivo para el emprendimiento y para los jóvenes", ha apuntado.

Ayuso ha subrayado que Madrid es la única región sin impuestos propios, algo que ha demostrado que "recauda más y acaba con la economía sumergida".

"Acompañamos a las familias, a los ciudadanos, a las empresas a sortear el coste de la vida para que podamos seguir en una senda que es urgente, y es la de triplicar los salarios en España y reducir, por tanto, masivamente los impuestos", ha incidido la presidenta, quien ha asegurado que de no ser así la crisis de la vivienda "no va a hacer otra cosa que agravarse".

Al hilo, ha defendido que las administraciones tienen que tener "sumo respeto con la recaudación", que ahora además de está multiplicando por el conflicto entre EEUU e Irán. Sobre esto, ha vuelto a poner el foco la líder de Ejecutivo madrileño en que España debe saber "elegir a sus aliados: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y, desde luego, Estados Unidos".

"Nosotros vamos a ser nuestra mejor versión para que esos lazos no se rompan y para que, una vez pasados los conflictos que estamos viviendo, sigamos siendo aliados de aquellos con los que compartimos una forma de ser y de estar en el mundo en torno a la libertad y a la vida, es decir, Occidente", ha insistido.