Ayuso exige al Gobierno que deje de "perjudicar" y de "hacer daño gratuito" con el cierre de pistas en Navacerrada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la fábrica de Cervezas Chula, a 20 de marzo de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles al Gobierno de la nación que deje de "perjudicar" y de "hacer daño" con su petición de cierre de las pistas de esquí de Navacerrada.

Así lo ha afirmado desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que el Tribunal Supremo haya avalado una sentencia que obligó en 2024 a la Junta de Castilla y León a demantelar la estación de esquí del puerto de Navacerrada y a restaurar la realidad física alterada.

"Es una situación que ha provocado el gobierno de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid y contra Castilla y León, contra una actividad histórica en una región como la nuestra, que somos cuna del esquí español, de gran impacto económico", ha señalado la líder del Ejecutivo madrileño.

Así, ha reivindicado que se trata de una actividad que es "perfectamente compatible" con el medio ambiente, algo que "saben perfectamente". Sin embargo, ha señalado que por ahora la parte de Madrid está "asegurada" aunque esta decisión les "compromete" porque "perjudica la viabilidad de toda la estación".

"Lo que vamos a hacer es seguir trabajando con los municipios, tanto de Madrid como de Castilla y León, en nuestra reivindicación, y pedir sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de hacer daño gratuito. Anda que no puede hacer cosas, que siempre elige hacer daño", ha denunciado Díaz Ayuso.