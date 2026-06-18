Ayuso exige a Más Madrid dejar "de hablar por todos los homosexuales": "Hay creyentes que son gays, hay gays taurinos"

El Papa León XIV durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido a Más Madrid que deje de "hablar por todos los homosexuales de este mundo" y ha destacado que hay "creyentes que son gays" y "gays que son taurinos".

"Le voy a dar otro dato que le va a explotar la cabeza sectaria que usted tiene. Es que durante la visita del Papa claro que fueron gays y fueron lesbianas a verlo", ha lanzado la mandataria autonómica en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que exigió que se desplegaran los mismos refuerzos en el Orgullo LGTBI que cuando vino el Pontífice.

Ayuso ha exigido a la formación regionalista que deje de pensar que "la gente es como su pequeño mundo" y ha afirmado que el "90% de los gays que vienen" a la región "huyendo de sus gobiernos dictatoriales" no cogerían la papeleta de Más Madrid "ni locos".

Frente a ello, Bergerot ha recalcado que los "dos millones de personas que vienen a celebrar la libertad a Madrid no valen menos que los peregrinos del Papa".

"Madrid es de los que van a misa y también de los que están orgullosos de ser gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y se han puesto una cruz de 25 metros en la plaza de Lima. Ahora lo que tienen que hacer en toda la Gran Vía es pintar la bandera del Orgullo LGTBI y demostrar que ustedes gobiernan para todos", ha reclamado tras instar a la presidenta a no "esconderse" el fin de semana del 4 de julio, cuando se celebra la manifestación estatal.

En este punto ha afirmado que Madrid es "de las personas LGTBI", de los hombres que "salen de la obra manchados de pintura" y de las trabajadoras de las "residencias que se cargan a su espalda".

"Madrid es de las familias que están defendiendo que sus hijos no deberían estudiar en aulas a 37 grados y de las educadoras infantiles que están en su onceava semana de huelga, sí, defendiendo la educación pública. Señora Ayuso, Madrid no es de la corte de comisionistas para los que usted trabaja", ha espetado para rematar afirmando que Madrid "merece un gobierno a su altura" y que llegará "en un año", cuando se celebren elecciones autonómicas.