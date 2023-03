Ayuso exige a Mónica García que pida perdón a Ossorio tras lo sucedido con el bono social: "Usted vive a todo trapo"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que pida perdón al vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, por sus duras críticas por recibir el bono social térmico cuando su familia también lo percibe.

"Tiene derecho a cobrar ese bono. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo. Y yo no tengo nada encontrar de la riqueza lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente", le ha espetado a García durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. A su parecer, lo que no hay derecho es a "tener tanta demagogia ni a creerse superior a todos los demás".

Asimismo, Ayuso ha criticado que García durante un tiempo, "calladita", cobrase "2.000 euros mensuales de dinero público" como parlamentaria con dedicación exclusiva mientras estaba de baja laboral "hasta que la pillaron". Para la presidenta, "lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social".

"Le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11 M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción", ha apuntado.

GARCÍA: "SIENTO VERGÜENZA CUANDO ME EQUIVOCO"

Previamente, García había afeado al PP que no tengan nunca "un problema ético" porque son "incapaces de reconocer un error y pedir perdón". "Me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, empatía cuando alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia", ha declarado a continuación.

En este punto, ha señalado que "ojalá" el Gobierno regional hubiera reconocido "el error de dar Telepizza a los más vulnerables", el error de los "protocolos de la vergüenza", el darle "una mordida" al "hermano" de Ayuso y el de "desguazar la Atención Primaria e insultar a los profesionales".