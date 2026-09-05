Ayuso exige responsabilidades en Ceuta por la entrada de migrantes "coordinada" por Marruecos y "el jeta de La Mareta"

1114550.1.260.149.20260905124329 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), el presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), en el hotel EXE Getafe - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este sábado responsabilidades en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes a finales de pasado mes de julio, que estuvo "coordinada", en su opición, por los servicios secretos marroquíes y el "jeta de La Mareta", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la residencia oficial de descanso en Lanzarote.

Así lo ha expresado la dirigente regional en un acto de inicio político junto al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Getafe, donde ha criticado que el presidente del Gobierno estuviera de vacaciones mientras que más informes demostraban que esta llegada masiva de personas "se veía venir y se sabía".

"¿Pero qué prefirió hacer el Gobierno? Pues despreciar a los ceutíes, a los que ahora llaman racistas. ¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando es un ejemplo de convivencia, de culturas como en pocos lugares de España. Eso se sabe cuando se está en Ceuta y se está en Melilla", ha enfatizado.

Así, ha criticado que, mientras tanto, el Gobierno tenga "la cara dura de insultarlos" y decir que son "racistas y de extrema derecha". "Es siempre igual, como ocurrió en la dana, buscando fascistas por todos los lados, cuando siempre los responsables son los mismos. Y encima se someten a una dictadura. Ver para creer", ha señalado.

CARGA CONTRA UN SÁNCHEZ QUE "NIEGA LA REALIDAD"

Es por ello que la jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado que Sánchez "no haga nada" y "niegue la realidad" porque "no le conviene la verdad" pero se dedica a "buscar culpables y escurrir el bulto". Además, ha cargado contra un Gobierno que "lo ha colonizado todo" porque es "lo más antidemocrático que ha conocido" el país atentando "contra la separación de poderes para que nada le ponga límites".

"Hay una acción coordinada desde Rabat, pero nada, nos dejan solos ante los ojos del mundo. ¿Y qué es lo que se ha comprobado? Que España está sola, que España no tiene defensa internacional", ha avisado la presidenta madrileña, quien ha censurado que haya ido "chuleando" a EEUU y haya abandonado "el Sáhara y Algeciras" mientras también se vuelve a amenazar Melilla y Canarias.

Sin embargo, Díaz Ayuso ha insistido en que el Gobierno de coalición no va a romper porque "en su puñetera vida" se ha visto en esta situación con "coche oficial y cobrando sin trabajar". "Y en el caso de la ultraizquierda, saben que cuando lleguen las elecciones se van a ir a la oposición y van a dejar de cobrar", ha afirmado.

En la misma línea, ha criticado que Sánchez esté cada día más "obsesionado con la mentira" y, tal y como se ve "cada día y cada minuto", con ella misma. "Yo si fuera Begoña, andaría mosqueada", ha expresado.

Le ha reprochado que estuviera "de vacaciones" mientras ocurría la crisis en Ceuta y le ha espetado que "no tiene derecho a vacaciones". "Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. ¿Cómo que derecho a las vacaciones? Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo. Y cuando las cosas se arreglen, como todo padre de familia, ya te irás si puedes. No hay derecho a vacaciones y que España se hunda. No hay derecho a hundir a España y abandonarla", ha apuntado.

Censura la presidenta que Sánchez fuera "incapaz" de interrumpir sus "lujosas" vacaciones y "como nuevo rico" se aferre al poder y al lujo. "Madrid no les va a seguir el juego", ha resaltado.