Ayuso exige saber "cuánto están costando" las vacaciones de Sánchez: "España está totalmente abandonada y paralizada"

1111025.1.260.149.20260817123547 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), tras el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026’, en el Centro Cultural Casa del Reloj, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con la festividad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido saber "cuánto están costando" las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando España está "totalmente abandonada y paralizada".

"Veo que hay mucho interés, nos hemos vuelto liberales... Pues me gustaría saber cuánto están costando, qué políticos y amigos están utilizando instalaciones públicas, no un día ni dos, un mes entero, mientras España arde, está sufriendo una invasión y tiene problemas enormes", ha lanzado este lunes desde San Martín de Valdeiglesias.

Tras visitar la bodega Las Moradas de San Martín, integrada en la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la dirigente madrileña ha cargado contra el jefe del Gobierno central por ser "el político con menor credibilidad de toda Europa" y el que tiene "las vacaciones más largas y las mayores crisis".

"(Sánchez) está al borde del banquillo, desnortado y de vacaciones, no sólo este año, lo lleva todo este tiempo. Nunca se habían aprobado tan pocas leyes, estamos hablando de seis este año.

Hay 170 paralizadas en el Congreso porque no convienen al Gobierno, hay un récord de decretos, hablamos de 168, y de reales decretos, que eso sí, son los únicos que luego se paralizan en el Parlamento", ha censurado.

En este sentido, Ayuso ha tildado esta situación de "desastre legislativo absoluto", así como de "gobernabilidad y legislativo" porque España está "totalmente abandonada y paralizada". "Otros estamos aquí todos los días al pie del cañón, porque el país ahora mismo no está más que para estar donde se precisa acompañar a la gente que lo está pasando mal, y más en este verano, donde los problemas se han multiplicado por mil", ha defendido

Al hilo, la dirigente madrileña ha criticado que "tras 16 días de la invasión" en Ceuta, que considera que ha sido "tolerada por el Gobierno", el presidente "siga de vacaciones con sus chanclas en la Mareta".