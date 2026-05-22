Ayuso impulsa la creación de distritos industriales con el sector de la automoción en el foco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la clausura del acto por el 20 anivesario de Mercedes-Benz en Madrid - CARLOS LUJÁN /EUROPA PRSS

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsa la creación de distritos industriales en la región como "nodos claves" con el sector de la automoción en el foco como referente de "industria, empleo cualificado, tecnología y servicios de alto valor añadido".

Así lo ha expresado en la clausura del acto por el 20 anivesario de Mercedes-Benz en Madrid, donde la dirigente regional ha subrayado que Alemania es uno de los socios prioritarios de la región, con más de 4.000 millones invertidos en los últimos siete años en la Comunidad y más de 1.600 empresas.

Asegura que apuesta por una región "cada vez más internacional y orgullosa de serlo" que aporta casi el 20% de Producto Interior Bruto (PIB) del país y que "crece por encima de la media nacional".

"Somos la primera región española en inversión y en gasto en I+D+i, la segunda de toda la Unión Europea en empleo tecnológico, en industria y servicios. Y algo también de lo que estamos muy orgullosos, uno de cada cinco nuevos empleos que se crean en España, como una de cada cinco empresas lo hacen aquí. Y esto es fruto de años de políticas claras en torno a la libertad, que es cómo vemos la vida y cómo buscamos en ella todas las soluciones. Confiando en las empresas y defendiendo la colaboración público-privada", ha defendido Díaz Ayuso.

De esta manera, ha reivindicado que la Comunidad "respeta" a los consejos de administración de las empresas y no se "inmiscuye ni cambia las reglas de juego a mitad de la partida" apostando por una fiscalidad "atractiva" y con burocracia "eficaz, justa y necesaria".