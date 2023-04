Ayuso impulsará una nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo para favorecer la construcción de vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la próximo legislatura quiere aprobar una nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo para "favorecer la construcción de nuevas viviendas y la atracción de inversión".

Lo ha anunciado durante su intervención en un encuentro con los empresarios madrileños en la sede de CEIM, en Madrid capital. Esta nueva normativa, que se tendrá que tramitar en la Asamblea, se enmarca en una nueva estrategia para poner en el mercado, junto con los ayuntamientos, "más suelo público que sea atractivo para empresas de todos los sectores.

"El objetivo es que estas compañías se instalen en la región y contribuyan a crecer el tejido empresarial. Con esta medida, además, se fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo a largo plazo, tanto en la fase de construcción, como cuando se ponga en marcha su actividad", han apuntado posteriormente desde el PP.

Asimismo, Ayuso ha recordado que quiere poner en marcha una nueva Oficina de Apoyo Urbanístico para "ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes en sus tareas de planificación urbanística".

"En resumen, más oferta, menos regulación y más facilidades para quienes quieren construir en Madrid y necesitan una casa. Estas son las claves para hacer un Madrid mejor y afrontar el incremento de los precios de la vivienda", ha reivindicado.

Ayuso ha incidido en que los madrileños piden un gobierno "fuerte, eficaz, austero", que gestione "bien los servicios públicos", que sea "respetuoso con el gasto" así como que "garantice la estabilidad institucional y la seguridad jurídica".

"En Madrid es mucho lo que nos jugamos todos, pues no somos una economía pasiva ni una sociedad anestesiada, es más, somos el motor económico de España y no tenemos tiempo que perder. En Madrid no estamos para perder el tiempo. Gestionar los servicios públicos significa adelantarte a los acontecimientos, no descansar un solo día y cuidar todos los detalles", ha subrayado a continuación.

SINTONÍA CON LOS EMPRESARIOS

Por su parte, el presidente de CEIM ha desgranado algunas de las 240 medidas que han elaborado de la cara al 28M encaminadas a mejorar "la competitividad de las empresas" y que presentarán a todos los candidatos a la Presidencia regional.

"Yo creo que vivimos tiempos de relato y de propaganda donde el populismo se ha hecho dueño del debate político y los empresarios no pagamos las nóminas con relato ni pagamos impuestos con propaganda. Por eso nosotros lo que queremos es rigor y hechos", ha remarcado a continuación.

En este sentido, ha defendido que Ayuso y su equipo han demostrado, en condiciones "de extrema dificultad", una "enorme valentía y responsabilidad y con ello se ha ayudado a muchas empresas a salir adelante, a conservar, a mantener su actividad y también, en muchos casos, a ayudarles a que crezcan".

A este trabajo ha contrapuesto el del Gobierno central. Concretamente, ha criticado que no se haya deflactado el IRPF en el conjunto del país, que se haya impulsado el "mal llamado impuesto de solidaridad" y la "permanente elevación" de los costes laborales.

"En Madrid, como digo, se ha hecho precisamente lo contrario, con una fiscalidad amable, incentivadora y no confiscatoria para de esa manera promover una mayor actividad, generar mayor actividad, mayor riqueza y a la larga, como se ha visto en repetidas ocasiones, también mayor recaudación", ha remarcado.