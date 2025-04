Ayuso insiste en que el reparto de menores no acompañados es "un disparate" y acusa al Gobierno de "faltar a la verdad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la V edición del foro económico español ‘Wake Up, Spain!’, en Casa de América

Pese a ello, afirma que la Comunidad cumple los plazos y es una de las regiones "que más ha acogido siempre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas es "un disparate" y con el que el Gobierno de España "falta a la verdad" y mantiene su intención de llevarlo al Tribunal Constitucional.

"Lo hemos recurrido porque estamos en contra. Desde el punto de vista judicial nos parece un disparate y desde el punto de vista político más todavía, porque esa forma de tratar a la inmigración irregular como si fueran números en lugar de personas sin actuar en el origen es faltar a la verdad", ha afirmado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas tras participar en el foro Wake Up, Spain!.

Así, Ayuso no entiende cómo el Gobierno "permite que se cree este problema demográfico, sin control alguno y sin políticas de inmigración" y asegura que quiere que la sociedad "estalle" como en todos los debates en los que buscan "tensionar y dividir".

Sobre las cifras de menores no acompañados que han atendido y que tenían que trasladar al Gobierno, ha afirmado que la Comunidad ha cumplido con las plazos y es una de las regiones que "más ha acogido siempre", si bien ha vuelto a subrayar que está "al límite" y no tiene más capacidad.

"No nos da recursos y esto no soluciona nada (...) El problema de la inmigración irregular masiva no ha hecho más que empezar, esto es un grandísimo problema para toda Europa, mirar para otro lado y ponerse con el Open Arms y con el Aquarius, dando abrazos pero luego siendo profundamente desleales con los ciudadanos y con la propia inmigración, solo nos va a abocar a mayores tensiones", ha valorado.

Por ello, cree que el Gobierno está pensando en la España que va a dejar en los próximos años sino que está pensando solamente "en la supervivencia".