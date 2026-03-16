Ayuso ironiza con el "cheque" del Gobierno ante la subida de precios: "No hay más que llegar y decir 'No a la guerra'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Estratégico de Salud Digital de la Administración autonómica para 2026-2028, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). El plan se propone avanzar hacia un modelo sanitario más - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con el "cheque descuento" del Gobierno de España ante la subida de precios provocado por el conflicto en Oriente Próximo, que pasa por "llegar a cargar cada uno sus vehículos y decir 'No a la guerra'.

Así lo ha señalado este lunes en su intervención en la Junta Directiva Autonómica del partido después de que el diésel se haya disparado un 26,5% y la gasolina un 14,2% desde el estallido del conflicto en Irán.

"La buena noticia es que todos los españoles tienen en sus gasolineras el cheque descuento. No hay más que llegar a cargar cada uno sus vehículos y decir, cuando ya haya soltado uno el surtidor, 'No a la guerra'. Automáticamente te van a dar parte de la recaudación", ha lanzado.

La dirigente madrileña ha cargado contra el Ejecutivo central por hacer "política adolescente en momentos clave para España" y ha avisado de que sus medidas "traerán la pobreza y la destrucción de la clase media".

"El Gobierno, en lugar de quedarse con el 45-50% de tus impuestos cada vez que uno va a repostar, te lo ingresa en la nómina. Es fantástico. Así que ya sabe todo el mundo lo que tiene que hacer para afrontar estos días tan difíciles", ha vuelto a ironizar.

Asimismo, ha señalado de que el Ejecutivo "sociacomunista" solo sabe "recaudar, que no gestionar" y para "pagar en muchas empresas colonizadas, mucha publicidad institucional y en muchas plataformas digitales. "Ese dinerillo, que es de los ciudadanos, tiene que ir a su propia campaña. Política adolescente en momentos clave para España", ha censurado.