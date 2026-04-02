Ayuso lamenta la imagen que da España al mundo ante la falta de trenes y la huelga en aeropuertos

Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atendiendo a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la "imagen" que da España ante el mundo por la falta de trenes y la huelga en aeropuertos.

"Espero que pongamos todos un poco de nuestra parte porque al final lo pagan los andaluces, los madrileños, los negocios, la gente que vive del turismo, los comerciantes, la imagen que damos ante el mundo", ha planteado antes de presenciar el desembarco del Cristo de Mena en Málaga.

La mandataria madrileña ha explicado que ha acudido a Andalucía en avión pero que salió con retraso por la huelga de personal de tierra en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Si yo perdí ayer agenda aquí, imagino que mucha gente también. Entiendo las huelgas, pero hay personas que se ven atrapadas por circunstancias ajenas a ellas", ha planteado Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, ha destacado que en Málaga hay "mucho turismo" tanto nacional como extranjero y ha destacado que le gustaría que vieran que España "es un país que funciona y no que está siempre bloqueado y desastrado".

"Una pena que no esté el tren pero por lo menos que el aeropuerto funcione a pleno rendimiento para que no pase lo mismo", ha rematado la presidenta de la Comunidad de Madrid en alusión a los cortes del AVE por un desprendimiento de tierras y daños en la infraestructura en el tramo Antequera-Álora, tras el temporal y las lluvias de febrero.