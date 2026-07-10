Ayuso manda su "cariño y acompañamiento" a víctimas en Los Gallardos y se muestra a disposición de los afectados

Un vehículo de la UME trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mandado este viernes su "cariño y acompañamiento" a las víctimas por el incendio en Los Gallardos (Almería) y se ha mostrado a disposición de los afectados.

"Todo nuestro cariño y acompañamiento a las víctimas del terrible incendio de Los Gallardos. Y siempre, a disposición de los afectados y los servicios públicos de Andalucía", ha expresado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, así como al menos 19 personas no localizadas, según la última actualización difundida sobre las 10.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Cuatro de las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera --posiblemente británicos--, han sido encontradas atrapadas en el interior de un coche con volante en el lado derecho tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia.