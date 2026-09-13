La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marca como objetivo que Madring sea el mejor GP de Fórmula 1 "del mundo": "El año que viene, aún mejor" - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado como objetivo que Madring sea "el mejor" Gran Premio de Fórmula 1 "del mundo".

"Felicidades a la organización, a los equipos y a los aficionados. Orgullosos de recibir a miles de personas en nuestra comunidad. El año que viene, aún mejor", ha destacado en sus redes sociales.

Este domingo el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha sumado la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero en el nuevo circuito Madring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren).

La de este domingo, en el estreno de Madring en la Fórmula 1 después 45 años después del 'Gran Circo' en el Jarama, HA SIDO la octava victoria del joven piloto, de 20 años, que, como en Monza, se vio beneficiado por un 'Virtual Safety Car' que le permitió parar, mientras el 'poleman' Lando Norris (McLaren) entró ya con la ventana cerrada perdiendo su importante privilegio.