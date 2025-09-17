Ayuso niega haber dado ninguna orden de retirar banderas palestinas pero exige dejar el "adoctrinamiento" fuera de aulas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la finca El Encín, a 17 de septiembre de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

"Van a conseguir que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo", afirma

ALCALÁ DE HENARES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que ella haya dado ninguna orden para retirar banderas palestinas de las aulas madrileñas pero ha exigido al Gobierno de la nación que deje el "adoctrinamiento" y la "kale borroka" fuera de los centros educativos.

Así lo ha señalado la presidenta desde Alcalá de Henares tras el Consejo de Gobierno, después de que Marea Palestina haya alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza.

"No he dado ninguna instrucción personalmente, hablaré con la Consejería, pero en lo que está y lo que ha estado siempre la Consejería de Educación es en preservar la convivencia en las mismas y en la no politización de las aulas", ha defendido Díaz Ayuso.

Considera que utilizar los colegios y las universidades con fines hace "retrotaerse a los peores episodios del siglo XX", además de asegurar que lo que van a conseguir únicamente es "que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo, si se impone a la fuerza, si se politiza todo".

Así, ha afirmado que el Gobierno regional está "totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid" y ha pedido que se deje a la comunidad educativa "en paz" así como de intentar "adoctrinar en los colegios" con el único objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tapar su corrupción".

"No tiene perdón que la kale borroka la lleve a todas partes, y el odio y la división guerracivilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable", ha expresado Díaz Ayuso.

El objetivo, según la presidenta, es que no se hable de temas que "afectan a España, de cómo la van desguazando, cómo van entregando competencias que no son posibles a las comunidades autónomas gobernadas por el independentismo", además de tapar "los escándalos más sórdidos".