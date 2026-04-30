Ayuso no invitará al Gobierno al Dos de Mayo hasta que deje de "boicotear" y le pide que vaya a "petardear" a otros

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid en 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TRES CANTOS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno de la nación no va a ser invitado al acto oficial por el Dos de Mayo, festividad regional, en la Real Casa de Correos hasta que deje de "boicotear" y le ha exigido que vaya a "petardear" a otros gobiernos autonómicos.

Lo ha señalado así en declaraciones a los periodistas tras inaugurar los primeros kilómetros del tercer carril de la M-607 en Tres Cantos, después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, haya acusado a la presidenta de "pudrir" la celebración oficial del Dos de Mayo por una "utilización partidista de las instituciones" que "ataca los más básicos principios democráticos".

"Hasta que el Gobierno de Sánchez deje de boicotear el Dos de Mayo, ese Gobierno no va a volver a ser invitado", ha defendido la líder madrileña, quien ha asegurado que nunca se había "boicoteado" así un acto regional "impidiendo la presencia del Ejército, que es algo histórico" en alusión al desfile militar que cancelaron el año pasado.

Sin embargo, ha subrayado que sí están invitados todos los partidos políticos con representación de la Asamblea de Madrid. "Lo único que le invito al Gobierno es a petardear a otros gobiernos autonómicos", ha indicado, ya que considera que siempre tienen que ir "a buscar el mío lío" en Madrid y no en Cataluña o País Vasco.