Ayuso participa en la 43º Carrera del Agua: "Estamos muy orgullosos de una de las joyas de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la 43ª Carrera del Agua - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la 43ª Carrera del Agua, que este año ha reunido a 6.000 corredores, un 33,3% más que la edición anterior, y que está enmarcada en los actos del 175º aniversario de Canal de Isabel II, ha informado la Comunidad en un comunicado.

Se celebra como antesala, además, del Día Mundial de este recurso del agua, que se conmemora el 22 de marzo. "Es un clásico correr por el agua, estamos muy orgullosos de una de las joyas de Madrid y celebrarlo con una carrera es una gran idea", ha señalado antes de comenzar.

El trayecto ha transcurrido por algunas de las principales instalaciones de Canal en la capital, con salida junto a los depósitos de Plaza de Castilla y meta en el paseo San Francisco de Sales, junto al Tercer Depósito.

En total, han sido 1.500 inscritos más que el año pasado, lo que la convierte en la más multitudinaria desde su vuelta al calendario en 2022.

A lo largo del recorrido, con distancias de 5 y 10 kilómetros homologadas por la Real Federación Española de Atletismo, se ha limitado el uso de envases de plástico, por lo que, en las zonas de avituallamiento, la organización ha ofrecido agua de Canal en vasos de cartón reciclables.

Igualmente, en la entrega de premios, la empresa pública ha instalado un water truck para abastecer de agua #deMadridydelgrifo a corredores y asistentes.

La Carrera del Agua es una de las pruebas populares y de mayor solera en la capital, junto a la San Silvestre Vallecana o la de Canillejas. A lo largo de su historia, más de 50.000 personas han participado en todas sus ediciones.

Además, cuenta con un perfil favorable, descendente en sus últimos cuatro kilómetros, que contribuye a la obtención de buenas marcas.