La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin del Partido Popular, a 22 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles que el concebido no nacido "cuente" porque "está ahí y vive" y ha defendido las políticas "por la vida" como las que se impulsan desde el Gobierno regional, a la vez que ha señalado la importancia de ser "más humanos" con este tema.

Lo ha trasladado así en un mitin en la Caja Mágica, acompañada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto, así como la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del concebido no nacido.

"Que los padres se animen a tener más hijos porque hay facilidades. Que el bebé que está en camino, que el bebé que los padres están esperando con ilusión, cuente. Porque está ahí y porque vive. Que llega la Navidad, hombre. Seamos más humanos. Y que la vida y las políticas por la vida y por todo lo bueno que hay en ella se sigan multiplicando", ha reivindicado la líder madrileña.

En este contexto, la presidenta madrileña ha pedido pensar en un Madrid "sin Sánchez" y cree que es la hora de ser "patriota" con el voto porque no votar "no es una opción". "El domingo es una fecha para la historia. Que todos podamos decir, España vivió el cambio y yo contribuí a él. Yo fui parte de la solución. Yo no fallé a España y a su futuro", ha defendido.

"VOLVER A CONFIAR" EN LAS INSTITUCIONES

Así, ha pedido acabar con un Gobierno que quiere que no haya "juventud libre" mientras Sánchez "baila" y ha subrayado que el verdadero presidente "es Feijóo", además de señalar que cuando llegue a La Moncloa se dejará de decir "cómo tienen que ser las mujeres". "Qué turra, todos los días con lo mismo, oiga. La región donde gobierna por tercera vez consecutiva una mujer", ha expresado.

Defiende que los madrileños lo que quieren es "volver a confiar en el sistema" y en las instituciones, además de que se fomente el respeto y la convivencia entre los que piensan diferentes.

"No hay derecho a que le roben la tranquilidad a los ciudadanos, no hay derecho a que esta mafia de Estado acabe con todo, que se hayan ido protegiendo con el dinero de todos para mantenerse ahí", ha afirmado, a la vez que ha culpado a las "garrapatas" que le han quitado "la energía" a autónomos, contribuyentes y a todos las personas que quieren dar puestos de trabajo.

Frente a ello, ha defendido que Feijóo va a fomentar que los propietarios "saquen sus viviendas" al mercado del alquiler, que el talento "vuelva a casa" y que los jóvenes "quieran emprender", además de volver a señalar que los alumnos no deben aguantar en las aulas "el terror ideológico".

"No queremos más ideología de bandos. ¿Dónde estábamos todos aquellos que hemos nacido a partir del 78 o aquellos que tenemos padres y abuelos que nunca nos educaron en esa ira? Nos educaron para ser libres y no mirar con hemiplejia la vida, entendiendo que esto iba de todos", ha subrayado.