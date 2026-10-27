Ayuso pide no acostumbrarse a "quema de calles" en España por parte de "totalitarios" que no admiten "ideas diferentes"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de la Medalla de Honor de la Cámara de Comercio en el Palacio de Santoña, a 18 de julio de 2023, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes no acostumbrase a la "quema de calles" tras los altercados en ciudades como Barcelona y Bilbao por parte de "totalitarios" que no admiten "ideas diferentes".

Así lo ha trasladado en su intervención en el acto de presentación de la candidatura por Madrid para las elecciones del 29 de noviembre donde ha culpado de estos incidentes al "socialismo desaforado".

"Al igual que María Corina Machado ha vuelto a casa para devolverle a Venezuela la alegría, el color y la fuerza de un pueblo que quiere crecer unido, ahora le toca a (Alberto Núñez) Feijóo hacer una tarea parecida en España", ha valorado la presidenta madrileña, quien ha cargado contra un Gobierno que apuesta por "la decadencia" con las acampadas de Ceuta o la Puerta de Sol.

De esta manera, ha reprochado que el PSOE apuesta por "el ataque a los jueces, a los periodistas y a la separación de poderes", algo que lleva "a Venezuela". "No nos acostumbremos a la quema de calles como pasa en Barcelona o en Bilbao o hace poco en La Coruña solo porque los totalitarios no admiten a nadie que defienda ideas diferentes y les vayan a ganar las urnas, como paso en Venezuela", ha apostillado.