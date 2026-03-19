Ayuso se pregunta qué "trama" Sánchez tras retirar Illa sus presupuestos: "Son una gran mafia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este jueves qué "trama" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras retirar el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sus presupuestos y ha asegurado que son "una gran mafia".

Lo ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea regional, después de que Salvador Illa haya retirado el proyecto de Presupuestos de la Generalitat actuales --acordados entre el Govern y los Comuns-- tras un pacto con ERC en que ambas formaciones se dan "más tiempo" y se comprometen a negociar las cuentas.

"Hablemos de Cataluña. ¿Qué traman con el dinero de todos los españoles, qué tramarán para haber tenido que dejar el señor Illa esa negociación para después de las elecciones andaluzas? Qué poca vergüenza y ustedes (diputados del PSOE) ahí callados, otra vez, como siempre, como tumbas", ha reprochado la dirigente regional.

Así, ha censurado que siempre estén "ayudando a los nacionalistas" mientras "retuercen el presupuesto, el trabajo y las aspiraciones del pueblo de Madrid". "Qué escándalo todo lo que están haciendo. Son ustedes una gran mafia y una gran corrupción de Estado", ha aseverado.