Ayuso presenta las actividades para disfrutar del eclipse solar de agosto: desde talleres hasta observaciones solares

Archivo - Una proyección muestra el eclipse solar de este jueves, en la explanada del Planetario de Pamplona, a 10 de junio de 2021, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado las actividades organizadas con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto, entre las que se incluyen talleres, observaciones solares, exposiciones o la historia sobre este fenómeno.

Lo ha detallado este jueves en la inauguración de la XV Feria Madrid es Ciencia, que se celebra hasta el domingo en La Nave de Madrid bajo el lema 'Mirando al Futuro', donde ha señalado que reforzarán la información en materia de seguridad para indicar cómo observar los eclipses sin riesgos.

"Este verano tiene un significado muy importante para todos nosotros porque nuestra región va a estar en la franja de totalidad y se va a convertir en uno de los lugares clave para la observación del país. Van a venir astrónomos, grupos especializados, centros de investigación y visitantes. Lo que queremos es que cada niño y cada joven participen y no se queden al margen", ha señalado.

En este marco, los centros de investigación, universidades y el Clúster del Espacio regional celebrarán las próximas semanas charlas y talleres con material divulgativo para explicar y acercar este acontecimiento a la ciudadanía. Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades propondrá a colegios e institutos retos didácticos astronómicos en los 'Miércoles del Eclipse'.

Esta iniciativa, que se desplegará en abril y mayo, ofrecerá a los centros materiales adaptados a las distintas etapas, incluida la Educación Especial, para que sus alumnos conozcan este fenómeno natural. Por ejemplo, en Infantil aprenderán cómo se produce utilizando un robot disfrazado de Luna, y en Secundaria podrán programar una placa para simularlo y crear un mapa interactivo y conocer cómo se podrá observar el eclipse en toda España.

"Necesitamos jóvenes que se formen, que se planteen dudas, que quieran entender cómo funciona el mundo, cómo ensancharlo, mejorarlo, sabiendo que el mejor compañero o la mejor compañera de la ciencia son las artes, las humanidades y la historia. En pluralidad, desde distintos puntos de vista, para entendernos y para conocernos mucho mejor", ha recalcado Ayuso.

ONCE MUNICIPIOS PODRÁN VERLO EN SU TOTALIDAD

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha identificado puntos de observación en los once municipios del norte y este de la región en los que se podrá ver el eclipse completo (franja de totalidad).

La dirigente madrileña ha destacado que son los de Somosierra (el que más tiempo lo disfrutará, 1 minuto y 29 segundos), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos habrá una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y presencia de profesionales expertos que mostrarán una experiencia única a vecinos y visitantes. Entre ellas destaca el 'Festival del Eclipse', en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya con propuestas familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada del 12 de agosto.

El Gobierno regional repartirá gratuitamente gafas especiales certificadas para su correcta contemplación y elaborará una guía práctica con consejos para actuar con la máxima seguridad. Además, toda la información sobre las actividades, localizaciones y distintas iniciativas estará disponible en una página web específica.

EL FUTURO DE LOS JÓVENES "EN SUS MANOS"

En la presentación, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha destacado que La Nave es uno de los centros de innovación donde "las ideas se convierten en proyectos". Ha señalado que los jóvenes son "la creación del nuevo Madrid".

"Vosotros sois el futuro de Madrid. Estáis empezando a descubrir vuestro camino. La ciencia necesita vuestro talento, vuestra curiosidad y vuestra ambición. También a los docentes, que sois la clave de la transformación y quienes despertáis las vocaciones. A los investigadores, solo puedo agradeceros vuestro trabajo diario para la transformación", ha subrayado.

Por su parte, la astronauta Sara García ha celebrado que se organicen eventos como la Feria Madrid es Ciencia y ha pedido a los más pequeños "ser valientes de intentarlo sin miedo a equivocarse". Ha defendido que hay que mantener "viva la curiosidad, el motor que impulsa a encontrar esas respuestas que lo que buscan es solucionar la vida de la gente".

"La ciencia es un grandísimo ejemplo, precisamente, de lo importante que es la interdisciplinaridad. Es importante escuchar distintas perspectivas y aprender de todas las cosas. Cuando empiezas a incorporar distintas formas de pensar, distintos planteamientos que, a lo mejor, tú no habías valorado, es cuando se pueden llegar a soluciones más interesantes para problemas muy complejos", ha apuntado.

El acto ha finalizado con la danza 'Eclipse' a cargo de los estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya con el apoyo audiovisual de la Escuela de Arte Alberto Corazón, ambos centros públicos de la Comunidad de Madrid.

'MADRID ES CIENCIA'

Ayuso ha recorrido algunas de las más de 700 actividades de Madrid es Ciencia, en la que participan de más de 70 colegios e institutos con 2.000 estudiantes expositores, 12 universidades, 20 centros de investigación, 12 museos y sociedades científicas y 20 empresas y startups relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

'Madrid es Ciencia' se celebra en La Nave de la capital hasta el hasta este sábado, con una asistencia prevista de más de 20.000 personas, que podrán contemplar una exposición con paneles sobre la relevancia de los eclipses a lo largo de la historia, participar en talleres y experimentos realizados por alumnos, asistir a ponencias, llevarse a casa gafas de observación segura o disfrutar de la coreografía 'Eclipse'.