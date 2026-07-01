Ayuso, sobre las Primarias del PSOE en Madrid: "Sánchez impondrá todo como siempre ha hecho"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este miércoles que en las Primarias del PSOE en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "impondrá todo como siempre ha hecho".

Lo ha afirmado así después de conocerse que el PSOE de Madrid celebrará este julio sus Primarias para la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital eligiendo así el primero de los tres plazos que había abierto Ferraz el sábado. Según trasladaron a Europa Press fuentes de la Ejecutiva, julio será únicamente para estas dos circunscripciones y se dejará para más adelante el resto del territorio.

"Las guerras internas y los procesos de descomposición de otros partidos no son nunca de mi competencia. Y por supuesto que Sánchez impondrá todo, como siempre ha hecho", ha expresado.