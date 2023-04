Ayuso rechaza entrar en "tiranteces" con dirigentes de Vox y solo buscará ser "el mejor PP" para recuperar votantes

NAVACERRADA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado "entrar en tiranteces" y en "divisiones" con los dirigentes de Vox y solo buscará ser "el mejor PP" para recuperar votantes.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los periodistas antes de un paseo de precampaña por Navacerrada, después de que este lunes hiciese un llamamiento a los votantes de Vox y la líder de esta formación en Madrid, Rocío Monasterio, le haya afeado que lleve semanas realizando "ataques" a los votantes de este partido.

"No voy a entrar en tiranteces, en divisiones, con sus dirigentes. Lo he dejado claro: cada uno que lleve su camino. Yo no me voy a dedicar ni a mimetizarme con Vox ni a parecerme ni a separarme. Simplemente voy a dedicarme a ser el mejor PP para que aquellos que votaron al PP vuelvan a su casa", ha declarado la jefa del Ejecutivo madrileño.

En cuanto a aquellos que votan a Vox por otros motivos, "desde otras procedencias", a ella ya no le incumbe porque además no puede alcanzarlo ni puede cambiar de políticas. Lo que quiere, según ha insistido, en ser "el mejor PP" y dirigirse a aquellos votantes que quieren no solo que hagan una "buena gestión" sino que defiendan "unas valores y una forma de ver la vida".