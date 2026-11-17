La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes la "islamización" de España y Europa y ha reivindicado su "tradición católica y cristiana" y como país que siempre ha sido "libre y seguro".

Así lo ha expresado en un mitin en Illescas, acompañada del líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, donde ha subrayado que España siempre ha sido un país de tradición cristiana que "integra a todo el mundo" pero que no puede "dejarse pisar".

"Hemos llegado hasta aquí gracias a que padres y abuelos y todos trabajaron para tener un país libre y seguro, donde hombres y mujeres nos dábamos cita en los bares, en las plazas, donde nos diera la gana, en total libertad. Que quiere venir gente a trabajar y a ser uno más. Genial", ha expresado, si bien ha criticado que el Gobierno utilice "de manera masiva e irregular la inmigración para tensionar las calles".

Frente a ello, ha reivindicado que hay inmigrantes que son los primeros en "donar sangre" o hacer "un servicio militar si hace falta", pero se niega a que el Gobierno utilice a la inmigración para "reventar los servicios públicos y alimentar pasiones" que aún encima "pagan los inmigrantes que no tienen ninguna culpa".

Ayuso ha criticado que el Gobierno solo busque "avivar las sospechas en las calles" y "reventar el sistema" para que se quede un país "completamente abandonado". "¿Cómo integras a personas que en la vida han tenido absolutamente nada que ver contigo?", se ha preguntado, al considerar que lo hacen "a propósito".

CRITICA QUE SE INTENTE "PARTIR EL VOTO" DEL PP

Además, ha puesto el foco en el intento del PSOE por "partirle el voto" al PP y a su candidato, Alberto Núñez Feijóo, porque él es "el principal peligro" para Sánchez. "Y por eso viven mañana, tarde y noche de dividir nuestro voto entre dos partidos. Está clarísimo", ha alertado.

También ha subrayado que pueden "compartir pactos", en alusión a Vox, para "cambiar España en sus horas más decisivas", pero ha incidido en que Sánchez busca "promover el guerracivilismo y dividir".

"El que salía con la bandera de España, no ha salido con la bandera en todos estos años porque están para fomentar la República, una república plurinacional con País Vasco y Navarra por un lado, los países catalanes por el otro, ya ha vendido las Canarias, le da igual lo que le está pasando a nuestros compatriotas allí, y Ceuta y Melilla están en el mismo peligro y la Hispanidad lo está tan bien. ¿Por qué nunca hemos estudiado la Hispanidad en el colegio?", ha subrayado.

En este contexto, Díaz Ayuso ha vuelto a hacer un llamamiento a "concentrar el voto" en el PP si los españoles quieren "una reconstrucción nacional, ir al detalle de las cosas importantes y eliminar trabas".

"Si queremos seguridad física, seguridad jurídica, vivienda, prosperidad, ocupas fuera, delincuentes fuera, gente de prestigio y recuperar España, la semana que viene vamos a votar Alberto Núñez Feijóo y a todos los diputados que sí quieren un cambio. Nosotros no tenemos miedo al cambio, porque hemos venido a reconstruir nuestro país y a recuperar la fortaleza de la Transición, la fortaleza de todos unidos por una España mejor", ha resaltado.